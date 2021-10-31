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Головна Коронавірус 1 листопада освітяни Чернівців та Буковини переходять на "дистанційку"

1 листопада освітяни Чернівців та Буковини переходять на "дистанційку"

31 жовтня, 2021 неділя
16:50
Коронавірус дистанційне навчання

Від 1 листопада 2021 року заклади освіти Чернівців та Чернівецької області переходять на дистанційну форму навчання

Про це сьогодні, 31 жовтня заявив заступник чернівецького міського голови Юрій Лесюк, передає Еспресо.TV.

За його словами, місто підтримало відповідне рішення на рівні області, хоча сам він особисто з ним не погоджується.

"Відповідно до визначених критеріїв Міністерства охорони здоров’я, наша область знаходиться в "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки, де згідно Постанови КМУ номер 1236 (зі змінами) діють певні обмежувальні заходи, які дозволяють проводити очне навчання. У той же час, на думку Чернівецької ОДА, чернівецьким дітям не потрібне повноцінне навчання, а за будь якої ціни необхідно перевести дітей на дистанційне навчання (всупереч постанові КМУ). Обґрунтування досить суперечливе та не доказове - ніби це зможе запобігти переходу області в "червону" зону", - зазначив Лесюк.

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"Попри всю здійснену роботу в місті з організації очного навчання в шкільних закладах освіти: за нинішніх складних умов, попри контрольованість епідемічної ситуації та готовність працювати педагогічних та учнівських колективів, попри всі очевидні недоліки дистанційного формату для ефективності навчання, прийняли складне рішення врахувати вимоги обласної комісії ТЕБ та НС щодо переходу на дистанційну форму навчання", - разом з тим наголосив він.

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За інформацією Чернівецької ОДА, яку наводить місцева інформаційна агенція АСС, з 1 листопада 227 із 349 шкіл області працюватимуть дистанційно, 33 заклади йдуть на канікули. Ще 4 навчатимуться за змішаною формою, планують працювати очно заклади загальної середньої освіти у Сучевенській та Сторожинецькій громадах.


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