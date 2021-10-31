У "Дії" спростили процес генерації сovid-сертифікатів, більше не доведеться годинами крутити головою, - Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що процес генерації covid-сертифікатів у додатку та на порталі "Дія" відтепер можна здійснювати без електронного підпису
Про це Федоров повідомив у Telegram.
За його словами, розробникам "Дії" вдалося знайти нормативні та технологічні можливості, щоб спростити процес генерації covid-сертифікатів без використання електронного підпису.
"Як було раніше: у додатку потрібно було підписувати запит на сертифікат "Дія.Підпис" (технологія фото ID, "підписувати обличчям"). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій).
Як тепер: ви заходите у додаток чи портал, натискаєте "Отримати сертифікат", і все. Сертифікат надходить", - написав Федоров.
Він додав, що підписувати особою запит на сертифікат не потрібно.
"Розкажіть, будь ласка, близьким, знайомим старшого віку, людям, які мають проблеми із зором, або всім тим, у кого виникали проблеми з підписом", - закликав Федоров.
- Нагадаємо, 30 вересня Михайло Федоров заявив, що завдяки запуску Military ID у "Дії" чоловіки зможуть змінювати місце реєстрації без походу до військкомату.
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