У "Дії" спростили процес генерації сovid-сертифікатів, більше не доведеться годинами крутити головою, - Федоров

Про це Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, розробникам "Дії" вдалося знайти нормативні та технологічні можливості, щоб спростити процес генерації covid-сертифікатів без використання електронного підпису.

"Як було раніше: у додатку потрібно було підписувати запит на сертифікат "Дія.Підпис" (технологія фото ID, "підписувати обличчям"). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій).

Як тепер: ви заходите у додаток чи портал, натискаєте "Отримати сертифікат", і все. Сертифікат надходить", - написав Федоров.

Він додав, що підписувати особою запит на сертифікат не потрібно.

"Розкажіть, будь ласка, близьким, знайомим старшого віку, людям, які мають проблеми із зором, або всім тим, у кого виникали проблеми з підписом", - закликав Федоров.



Нагадаємо, 30 вересня Михайло Федоров заявив, що завдяки запуску Military ID у "Дії" чоловіки зможуть змінювати місце реєстрації без походу до військкомату.

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