"Дія" дозволить чоловікам змінювати місце реєстрації без походу до військкомату, - Федоров

Про це Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, за допомогою Military ID у "Дії", військовозобов'язаним можна буде змінити місце реєстрації без походу у військкомат.

"Зараз ми готуємо запуск онлайн послуги зі зміни місця реєстрації (прописки). Це найбільш масова послуга в країні. Пілот ми запустили у 6 містах у травні", – написав Федоров.

Він нагадав, що зараз під час зміни місця реєстрації чоловікам призовного віку, військовозобов'язаним та резервістам потрібно обов'язково відвідати військкомати, щоб в одному – за поточним місцем реєстрації – знятися з обліку, а в іншому – за новим місцем – стати на облік та пообіцяв, що після запуску послуги, ходити туди буде не потрібно.

"Змінити прописку можна буде в кілька кліків. І все. Більше жодних змін. Максимальне спрощення та скасування офлайн-походу у військкомат", – зазначив Федоров.

