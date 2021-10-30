"Дія" дозволить чоловікам змінювати місце реєстрації без походу до військкомату, - Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що завдяки запуску Military ID у "Дії", чоловіки зможуть змінювати місце реєстрації без походу до військкомату
Про це Федоров повідомив у Telegram.
За його словами, за допомогою Military ID у "Дії", військовозобов'язаним можна буде змінити місце реєстрації без походу у військкомат.
"Зараз ми готуємо запуск онлайн послуги зі зміни місця реєстрації (прописки). Це найбільш масова послуга в країні. Пілот ми запустили у 6 містах у травні", – написав Федоров.
Він нагадав, що зараз під час зміни місця реєстрації чоловікам призовного віку, військовозобов'язаним та резервістам потрібно обов'язково відвідати військкомати, щоб в одному – за поточним місцем реєстрації – знятися з обліку, а в іншому – за новим місцем – стати на облік та пообіцяв, що після запуску послуги, ходити туди буде не потрібно.
"Змінити прописку можна буде в кілька кліків. І все. Більше жодних змін. Максимальне спрощення та скасування офлайн-походу у військкомат", – зазначив Федоров.
- 29 жовтня стало відомо, що уряд працює над впровадженням в "Дії" можливості реєстрації призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
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