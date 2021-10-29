Military ID: у "Дії" з'явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов'язаних та резервістів

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.



Згідно з повідомленням, міністр оборони Андрій Таран анонсував надання на порталі "Дія" електронних послуг громадянам щодо виконання ними військового обов'язку. Йдеться, зокрема, про інформацію, яка міститься про них в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.



За словами Тарана, реалізація проєкту запланована протягом 2022-2023 років.

"Уже закладено засади для цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і у системі ведення військового обліку у державі. Це дозволить у короткостроковій перспективі замість паперового документу мати Military_ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру — генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини", - цитує пресслужба слова Тарана.



Зазначається, що Міноборони працює над тим, щоб громадяни отримували в "Дії" всі дані про себе у електронному вигляді, без відвідування установи. Зокрема, очікується, що в онлайн-режимі, наприклад, можна буде змінити реєстрацію місця проживання, або побачити інформацію про включення особи до реєстру - номер облікового запису у ньому тощо.



У пресслужбі зауважили, що наразі уряд розробляє наказ, який визначатиме порядок обміну інформацією між порталом "Дія" та реєстром. Також оборонне відомство почало інтеграційні процеси з іншими державними реєстрами.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb