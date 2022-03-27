1 літак, 12 БпЛА та 5 крилатих ракет: в ЗСУ підбили підсумки роботи Повітряних сил 26 березня
За 26 березня Повітряні сили ЗСУ знищили 1 ворожий літак, 12 БпЛА та 5 крилатих ракет
Про це повідомляє офіційний Facebook Повітряних сил ЗСУ.
"Поки Захід захоплюється героїзмом українського народу, за добу 26 березня Повітряні Сили Збройних Сил України збили всього один літак окупантів. Це через те, що ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України і завдає масовані ракетні удари. Натомість для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких було нанесено удари ракет, окупанти активно використовують безпілотні літальні апарати різних типів, від оперативно-тактичного рівня – до квадрокоптерів, які дедалі більше знищуюся українською ППО", - йдеться у дописі ЗСУ.
Загалом за добу Повітряні сили знищили:
- 1 літак;
- 12 БпЛА різних типів;
- 5 крилатих ракет.
- 26 березня Володимир Зеленський сказав, що Україна не просила і не просить більше, аніж 1% від тієї зброї і техніки, які у країн Альянсу припадають пилом.
- У Повітряних силах ЗСУ закликали іноземних партнерів надати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва та літаки.
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