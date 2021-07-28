1 серпня Кувейт заборонить виїжджати з країни невакцинованим від коронавірусу

Про це повідомляє Reuters.



У заяві уряду зазначається, що це правило не стосуватиметься дітей віком до 16 років, тих, кому щеплення протипоказані, і вагітних жінок.



Уряд додав, що всі прибулі в Кувейт повинні мати негативний ПЛР-тест.

“Усі туристи муситимуть сім днів перебувати в ізоляції вдома, окрім випадків, коли вони здадуть негативний тест на території Кувейту”, - йдеться у повідомленні.

Кувейт послабив деякі обмеження, і відновив усі заходи, крім масових зборів.

9 серпня Саудівська Аравія заборонить виїжджати з країни людям, які не закінчили вакцинацію від коронавірусу.