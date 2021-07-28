1 серпня Кувейт заборонить виїжджати з країни невакцинованим від коронавірусу
Усі жителі Кувейту, які не закінчили вакцинацію від COVID-19, не зможуть виїхати з країни
Про це повідомляє Reuters.
У заяві уряду зазначається, що це правило не стосуватиметься дітей віком до 16 років, тих, кому щеплення протипоказані, і вагітних жінок.
“Усі туристи муситимуть сім днів перебувати в ізоляції вдома, окрім випадків, коли вони здадуть негативний тест на території Кувейту”, - йдеться у повідомленні.
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