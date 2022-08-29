Текст заяви оприлюднено на сайті Держдепартаменту США.

"Наші уряди відкрито та прозоро співпрацюють у межах Програми зниження біологічної загрози, яка є частиною Програми спільного зменшення загрози Міністерства оборони США. Ці партнерства мають виключно мирні цілі. Вони не мають жодного відношення до зброї", – йдеться у заяві.

Співпраця згаданих країн спрямована на захист здоров'я людей та тварин, зокрема "в галузі запобігання, виявлення та контролю спалахів інфекційних захворювань, а також у підвищенні біобезпеки та біозахисту лабораторій".

У червні російські окупанти опублікували "докази" існування міфічних біолабораторій в Україні, де начебто Україна разом з США створювали віруси, які б переносили комарі.

У березні 2022 року у Росії вигадали фейк про причетність до вигаданих в Україні "біолабораторій" Джорджа Сороса і сина Байдена.

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