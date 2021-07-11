10 липня на фронті: 11 російських обстрілів поблизу 7 українських міст, селищ та сіл

Перелік із семи населених пунктів, околиці яких потрапил під обстріли окупантів, наведено у ранковому фронтовому зведенні, передає Еспресо.TV.



Росіяни та їхні найманці вели вогонь поблизу:



Миронівського - окупанти застосовували артилерійські системи калібру 122-мм.



Водяного (біля Донецька) - противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.



Водяного (біля Азовського моря) - ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і гранатометів різних систем.



Широкиного - російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.



Світлодарська - ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



Пісків - збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших захисників з мінометів 82-го калібру.



Золотого-4 - противник застосовував протитанковий ракетний комплекс.



Окрім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.



"Бойових втрат серед українських військових немає", - наголошує пресслужба ООС.



"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - запевняють автори повідомлення.



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