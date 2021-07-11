10 липня на фронті: 11 російських обстрілів поблизу 7 українських міст, селищ та сіл
Протягом минулої доби, 10 липня 2021 року, в районі проведення Операції Об'єднаних сил на сході України зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку російських інтервентів
Перелік із семи населених пунктів, околиці яких потрапил під обстріли окупантів, наведено у ранковому фронтовому зведенні, передає Еспресо.TV.
Росіяни та їхні найманці вели вогонь поблизу:
Миронівського - окупанти застосовували артилерійські системи калібру 122-мм.
Водяного (біля Донецька) - противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
Водяного (біля Азовського моря) - ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і гранатометів різних систем.
Широкиного - російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.
Світлодарська - ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Пісків - збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших захисників з мінометів 82-го калібру.
Золотого-4 - противник застосовував протитанковий ракетний комплекс.
Окрім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.
"Бойових втрат серед українських військових немає", - наголошує пресслужба ООС.
"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - запевняють автори повідомлення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 32.08Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе