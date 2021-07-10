10 липня на фронті: російські окупанти 9 разів порушили "режим тиші"
10 липня на Донбасі російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Поблизу Миронівського окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.
Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.
А біля Водяного, що на Приазов’ї – з артилерійських систем калібру 122-мм.
Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.
У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших захисників з мінометів 82-го калібру.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських військових немає.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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