10 приватних компаній видобувають майже у п’ять разів більше вугілля, ніж 37 державних, — Волинець

Про це заявив Михайло Волинець, нардеп від фракції "Батьківщина", представник комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі Еспресо.



"У мене щомісячний аналіз видобутку вугілля в Україні з початку року. 38 державних шахтах добувають 11,5 тис. тонн гірничої маси, іноді — 8,5 тис. тонн на добу. Це — абсолютно нічого. Добре, що приватні шахти ДТЕК, 10 шахт видобувають 50 тис. тонн", — сказав Волинець.



За його словами, "це свідчить про те, що в Україні повний провал з видобутку вугілля".

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив виникнення дефіциту вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) ситуацією, яка склалася на ринку. За його словами, компанії не купували вугілля, оскільки не бачили сенсу працювати собі у збиток.

Станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тис. тонн, а до 8 листопада вони знизились до 479,3 тис. тонн.

Президент Володимир Зеленський ввечері 15 листопада у зверненні повідомив, що в Україну йдуть 7 суден з вугіллям, яке має закрити проблему дефіциту.