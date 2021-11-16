10 приватних компаній видобувають майже у п’ять разів більше вугілля, ніж 37 державних, — Волинець
В Україні десять приватних компаній ДТЕК видобувають приблизно 50 тис. тонн гірничої маси на добу, а 37 державних компаній — близько 8,5 - 11,5 тис. тонн
Про це заявив Михайло Волинець, нардеп від фракції "Батьківщина", представник комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі Еспресо.
"У мене щомісячний аналіз видобутку вугілля в Україні з початку року. 38 державних шахтах добувають 11,5 тис. тонн гірничої маси, іноді — 8,5 тис. тонн на добу. Це — абсолютно нічого. Добре, що приватні шахти ДТЕК, 10 шахт видобувають 50 тис. тонн", — сказав Волинець.
За його словами, "це свідчить про те, що в Україні повний провал з видобутку вугілля".
- Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив виникнення дефіциту вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) ситуацією, яка склалася на ринку. За його словами, компанії не купували вугілля, оскільки не бачили сенсу працювати собі у збиток.
- Станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тис. тонн, а до 8 листопада вони знизились до 479,3 тис. тонн.
- Президент Володимир Зеленський ввечері 15 листопада у зверненні повідомив, що в Україну йдуть 7 суден з вугіллям, яке має закрити проблему дефіциту.
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