Понад 100 бочок токсичних відходів під Києвом: депутату селищної ради оголосили підозру за трьома кримінальними статтями
На Київщині правоохоронці виявили незаконне поховання бочок з небезпечними речовинами
Про це повідомляє прес-центр Офісу генпрокурора.
Зазначається, що чиновник був директором одного з комунальних підприємств Вишгородського району з 2016 по 2019 роки. Тоді він ввозив виробничі відходи на територію звалища. Потім ці відходи захоронювалися в спеціально створених котлованах поза полігоном на приватних земельних ділянках.
Відомо, що він отримував гроші за пропуск завантаженого відходами транспорту. А доручення про захоронення давав своїм підлеглим.
Повідомляється, що таким чином він створив небезпеку для життя, здоров'я людей та навколишнього середовища на трьох ділянках. Там було закопано понад 100 металевих бочок з небезпечними речовинами всередині, у тому числі нафтопродукти та важкі метали І класу токсичності.
Поруч зі знахідкою в повітрі зафіксували пари сірководню та аміаку.
Через злочинну діяльність чиновника відбулося засмічення земель небезпечними відходами.
Колишньому директору вже повідомлено про підозру.
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