11 липня на фронті: російські окупанти здійснили три обстріли
11 липня на Донбасі російські окупаційні війська здійснили три обстріли українських позицій
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
В районі населеного пункту Піски ворог двічі обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських військових немає.
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