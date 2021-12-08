12 з 16 визначились: які команди вже вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів
Вже 12 команд вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, залишилось ще чотири путівки в плей-офф
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють англійські "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" і "Челсі", італійські "Ювентус" та "Інтер", іспанські "Реал" і "Атлетико", мюнхенська "Баварія", французький ПСЖ, лісабонський "Спортінг" і амстердамський "Аякс".
У Лізі Європи зіграють команди, які не кваліфікувались в плей-офф ЛЧ, а посіли треті місця у своїх квартетах. Серед таких клубів молдавський "Шериф", португальська "Бенфіка", німецький "Лейпциг" і пітерський "Зеніт".
А от українські команди "Динамо" та "Шахтар" потрапили у неприємний список клубів, які завершили груповий раунд ЛЧ на четвертих позиціях. Серед них також турецький "Бешикташ", бельгійський "Брюгге", італійський "Мілан", і шведський "Мальме".
Останні місця в плей-офф розіграють сьогодні, 8 грудня.
- 7 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию з молдовським "Шерифом".
- В іншому матчі "Манчестер Сіті" несподівано програв "Лейпцигу" з Німеччини.
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