12 з 16 визначились: які команди вже вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють англійські "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" і "Челсі", італійські "Ювентус" та "Інтер", іспанські "Реал" і "Атлетико", мюнхенська "Баварія", французький ПСЖ, лісабонський "Спортінг" і амстердамський "Аякс".



У Лізі Європи зіграють команди, які не кваліфікувались в плей-офф ЛЧ, а посіли треті місця у своїх квартетах. Серед таких клубів молдавський "Шериф", португальська "Бенфіка", німецький "Лейпциг" і пітерський "Зеніт".



А от українські команди "Динамо" та "Шахтар" потрапили у неприємний список клубів, які завершили груповий раунд ЛЧ на четвертих позиціях. Серед них також турецький "Бешикташ", бельгійський "Брюгге", італійський "Мілан", і шведський "Мальме".



Останні місця в плей-офф розіграють сьогодні, 8 грудня.

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