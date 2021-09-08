15 шкіл залишаються відкритими: Прикарпаття 13 вересня переходить на дистанційне навчання, - голова ОДА

Про це заявила голова ОДА Світлана Онищук, передає Україна 24.

"З понеділка заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання, позаяк ключовою умовою для проведення звичного режиму навчання є вакцинація понад 80% педагогів. На сьогодні в області провакциновано 29% вчителів", - сказала вона.



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За її словами, 15 шкіл в області вакцинували своїх педагогів на 80%,



"15 шкіл Прикарпаття будуть навчатися у звичному режимі", - підсумувала Онищук.

Школи у Чернігові можуть перейти на дистанційне навчання з наступного тижня.