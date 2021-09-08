15 шкіл залишаються відкритими: Прикарпаття 13 вересня переходить на дистанційне навчання, - голова ОДА
В Івано-Франківській області 13 вересня школи почнуть дистанційне навчання
Про це заявила голова ОДА Світлана Онищук, передає Україна 24.
"З понеділка заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання, позаяк ключовою умовою для проведення звичного режиму навчання є вакцинація понад 80% педагогів. На сьогодні в області провакциновано 29% вчителів", - сказала вона.
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За її словами, 15 шкіл в області вакцинували своїх педагогів на 80%,
"15 шкіл Прикарпаття будуть навчатися у звичному режимі", - підсумувала Онищук.
- Школи у Чернігові можуть перейти на дистанційне навчання з наступного тижня.
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