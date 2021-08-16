$15 тис. за вступ до аспірантури: у Харкові на хабарі викрили декана факультету одного з вишів
Харківські правоохоронці затримали декана одного з факультетів, який вимагав хабар за вступ до аспірантури
Про це передає ОГПУ.
Так, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора декана факультету одного із Харківських вишів викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, декан вимагав у громадянина $15 тис. за сприяння у вступі до аспірантури одного із Національних наукових центрів.
"При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити: $7500 – надати у найкоротші строки перед вступом, а решту – безпосередньо перед захистом дисертації. Першу частину неправомірної вигоди – $3500 декан факультету одержав 29 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Під час одержання 16 серпня 2021 року ще $4000 його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.
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