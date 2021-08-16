$15 тис. за вступ до аспірантури: у Харкові на хабарі викрили декана факультету одного з вишів

Про це передає ОГПУ.

Так, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора декана факультету одного із Харківських вишів викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, декан вимагав у громадянина $15 тис. за сприяння у вступі до аспірантури одного із Національних наукових центрів.





"При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити: $7500 – надати у найкоротші строки перед вступом, а решту – безпосередньо перед захистом дисертації. Першу частину неправомірної вигоди – $3500 декан факультету одержав 29 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Під час одержання 16 серпня 2021 року ще $4000 його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.





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