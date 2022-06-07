Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У справі екссудді дослідили скляні банки, де він зберігав гроші.



За інформацією організації, судді дослідили речові докази: дволітрову банку, викопану під зеленим парканом земельної ділянки судді, 80 тисяч доларів готівки, які вилучили з цієї банки, ще одну банку на 1,85 літра та 70 тисяч доларів готівки, вилучені з автомобіля Toyota Land. Cruiser Prado. Цим автомобілем у 2016 році користувався Чаус.



Чаус раніше заявляв, що 70 тисяч доларів він нібито взяв у товариша у борг для будівництва. Водночас прокуратура вважає, що це була частина хабаря в 150 тисяч доларів, які суддя отримав за винесення вироку з умовним терміном.



У Центрі повідомили, що на засідання захист приніс із собою спеціальний пристрій для перевірки водяних знаків, але всі купюри виявилися справжніми.



"Крім того, судді досліджували пакет "Нової пошти", в якому Чаусу, ймовірно, передавали хабар, одноразові рукавички та 18 гумок для перев'язування грошей", – йдеться у повідомленні.



На наступних двох засіданнях планують досліджувати відеозаписи негласних слідчих дій.

В серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на хабарі $150 тисяч. Ним виявився суддя Дніпровського районного суду м. Києва Микола Чаус, що заарештовував Геннадія Корбана.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт спійманого на хабарі судді. У листопаді Чауса оголосили у міжнародний розшук. У січні 2017 року Чауса заочно заарештували, призначивши заставу у 3,7 млн.

У квітні 2021 року Чауса викрали невідомі, згодом його виявили на Вінниччині. У серпні ВАКС почав обирати запобіжний захід Чаусу, але переніс засідання через відсутність екссудді. У грудні засідання у справі Чауса перенесли, тому що він нібито втратив слух.

21 грудня Чаус в ОАСК оскаржив своє відрахування зі штату суддів.

12 січня 2022 року повідомили, що Чаусу продовжили домашній арешт до березня.

1 лютого Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу з домашнього арешту на заставу у понад 700 тис. грн.

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