Екссудді Чаусу змінили запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у понад 700 тис. грн
У вівторок, 1 лютого, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу з домашнього арешту на заставу у понад 700 тис. грн
Про це повідомляє Fight Corruptor.
"Раніше адвокати Чауса подали клопотання про зміну запобіжки з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання. Але тоді ВАКС відмовив. Цього разу таке клопотання подав прокурор, і Антикорсуд частково задовольнив його, змінивши домашній арешт на заставу у розмірі понад 700 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Про те, що немає доказів, які могли б підтвердити необхідність зміни запобіжного заходу Чаусу, намагалися переконати адвокати. Також вони спробували довести, що у Чауса немає грошей для внесення цієї застави.
Водночас сам екссуддя просив про інший запобіжний захід.
"Сам Чаус просив обрати для нього запобіжку у вигляді нічного домашнього арешту без носіння електронного браслета", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на хабарі $150 тисяч. Ним виявився суддя Дніпровського районного суду м. Києва Микола Чаус, що арештовував Геннадія Корбана.
- 6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт спійманого на хабарі судді. У листопаді Чауса оголосили у міжнародний розшук.
- У січні 2017 року Чауса заочно заарештували, призначивши заставу у 3,7 млн.
- У жовтні 2020 року Інтерпол припинив міжнародний розшук Чауса через його звернення щодо оскарження розшуку.
- У квітні 2021 року Чауса викрали невідомі, згодом його виявили на Вінниччині. У серпні ВАКС почав обирати запобіжний захід Чаусу, але переніс засідання через відсутність екссудді. У грудні засідання у справі Чауса перенесли, тому що він нібито втратив слух.
- 21 грудня Чаус в ОАСК оскаржив своє відрахування зі штату суддів.
- 12 січня 2022 року повідомлялося, що Чаусу продовжили домашній арешт до березня.
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