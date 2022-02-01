Екссудді Чаусу змінили запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у понад 700 тис. грн

Про це повідомляє Fight Corruptor.



"Раніше адвокати Чауса подали клопотання про зміну запобіжки з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання. Але тоді ВАКС відмовив. Цього разу таке клопотання подав прокурор, і Антикорсуд частково задовольнив його, змінивши домашній арешт на заставу у розмірі понад 700 тис. грн", - йдеться у повідомленні.



Про те, що немає доказів, які могли б підтвердити необхідність зміни запобіжного заходу Чаусу, намагалися переконати адвокати. Також вони спробували довести, що у Чауса немає грошей для внесення цієї застави.



Водночас сам екссуддя просив про інший запобіжний захід.



"Сам Чаус просив обрати для нього запобіжку у вигляді нічного домашнього арешту без носіння електронного браслета", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на хабарі $150 тисяч. Ним виявився суддя Дніпровського районного суду м. Києва Микола Чаус, що арештовував Геннадія Корбана.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт спійманого на хабарі судді. У листопаді Чауса оголосили у міжнародний розшук.

У січні 2017 року Чауса заочно заарештували, призначивши заставу у 3,7 млн.

У жовтні 2020 року Інтерпол припинив міжнародний розшук Чауса через його звернення щодо оскарження розшуку.

У квітні 2021 року Чауса викрали невідомі, згодом його виявили на Вінниччині. У серпні ВАКС почав обирати запобіжний захід Чаусу, але переніс засідання через відсутність екссудді. У грудні засідання у справі Чауса перенесли, тому що він нібито втратив слух.

21 грудня Чаус в ОАСК оскаржив своє відрахування зі штату суддів.

12 січня 2022 року повідомлялося, що Чаусу продовжили домашній арешт до березня.