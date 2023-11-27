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16 колишніх ув'язнених із України застрягли на кордоні РФ та Грузії

27 листопада, 2023 понедiлок
18:04
Світ грузія

З початку листопада 16 колишніх ув'язнених з України, які бажають потрапити до Грузії, мешкають у нейтральній зоні на КПП "Дарьялі", що на російсько-грузинському кордоні. Їх не пускають до країни

Про це повідомив проєкт допомоги українцям Volunteers Tbilisi, передає Paper Kartuli.

Чоловіки перебувають на кордоні від 3 до 18 днів, наразі їх 16 осіб, заявили волонтери 27 листопада.

"Кілька людей там — кримчани, вони опинилися в ув'язненні до анексії, а опісля їх перевели до Херсона. На руках із документів: довідка про звільнення та папір про підтвердження особи", — розповіли вони.

Чоловіки мешкають у нейтральній зоні на КПП "Дарьялі". Частина з них перебувають у ​​підвальному приміщенні, де немає опалення.

"Дехто вже застудився, у когось проблеми з нирками", - інформують волонтери, додаючи, що МЗС України та посольство України в Грузії в курсі ситуації. За їхніми словами, юридичну допомогу українцям надають партнери організації.

Зазначається, що волонтери тричі доставляли українцям гуманітарну допомогу, зокрема чоловікам потрібна їжа, вода, медикаменти та предмети особистої гігієни.

  • 27 вересня  у МВС РФ сказали, що на КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією найближчим часом розгорнуть мобілізаційний пункт військкомату.
  • Окупанти поповнюють свої війська на українській території призовниками без підготовки та засудженими.
Україна
Росія
Грузія
Війна з Росією
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