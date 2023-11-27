16 колишніх ув'язнених із України застрягли на кордоні РФ та Грузії

Про це повідомив проєкт допомоги українцям Volunteers Tbilisi, передає Paper Kartuli.

Чоловіки перебувають на кордоні від 3 до 18 днів, наразі їх 16 осіб, заявили волонтери 27 листопада.

"Кілька людей там — кримчани, вони опинилися в ув'язненні до анексії, а опісля їх перевели до Херсона. На руках із документів: довідка про звільнення та папір про підтвердження особи", — розповіли вони.

Чоловіки мешкають у нейтральній зоні на КПП "Дарьялі". Частина з них перебувають у ​​підвальному приміщенні, де немає опалення.

"Дехто вже застудився, у когось проблеми з нирками", - інформують волонтери, додаючи, що МЗС України та посольство України в Грузії в курсі ситуації. За їхніми словами, юридичну допомогу українцям надають партнери організації.

Зазначається, що волонтери тричі доставляли українцям гуманітарну допомогу, зокрема чоловікам потрібна їжа, вода, медикаменти та предмети особистої гігієни.