17 березня з України виїхали 55 тис. людей, в'їхали - 18 тис., - ДПСУ
За даними Держприкордонслужби, впродовж 17 березня виїхали з України понад 55 тисяч людей. 18 тисяч людей в'їхали на територію України. Серед них чоловіки, які готові захищати Батьківщину
Такі дані у Facebook опублікувала Державна прикордонна служба України.
З початку повномасштабного вторгнення Росії до України повернулися понад 302 тисячі співвітчизників.
Наразі прикордонники фіксують зменшення пасажиропотоку. Відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови можна Facebook сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Як повідомляє Держприкордонслужба, усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.
- Нагадаємо, Канада почала офіційно приймати біженців з України.
- Норвегія готується прийняти до 100 тис. українських біженців
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе