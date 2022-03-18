17 березня з України виїхали 55 тис. людей, в'їхали - 18 тис., - ДПСУ

Такі дані у Facebook опублікувала Державна прикордонна служба України.



З початку повномасштабного вторгнення Росії до України повернулися понад 302 тисячі співвітчизників.



Наразі прикордонники фіксують зменшення пасажиропотоку. Відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови можна Facebook сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.



Як повідомляє Держприкордонслужба, усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.







Нагадаємо, Канада почала офіційно приймати біженців з України.

Норвегія готується прийняти до 100 тис. українських біженців