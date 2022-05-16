17 травня відбудеться церемонія прощання з Кравчуком
17 травня у Києві відбудеться церемонія прощання з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком
Про це повідомляє Офіс президента України.
"У вівторок, 17 травня, відбудеться церемонія прощання з президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком", - йдеться в повідомленні.
Церемонія відбуватиметься в Українському домі у Києві. Початок об 11:00.
- 10 травня у віці 88 років помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук.
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