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17 травня відбудеться церемонія прощання з Кравчуком

16 травня, 2022 понедiлок
19:05
Суспільство Леонід Кравчук

17 травня у Києві відбудеться церемонія прощання з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком

Про це повідомляє Офіс президента України

"У вівторок, 17 травня, відбудеться церемонія прощання з президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком", - йдеться в повідомленні.

Церемонія відбуватиметься в Українському домі у Києві. Початок об 11:00.

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Леонід Кравчук
церемонія прощання
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