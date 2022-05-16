17 травня відбудеться церемонія прощання з Кравчуком

Про це повідомляє Офіс президента України.

"У вівторок, 17 травня, відбудеться церемонія прощання з президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком", - йдеться в повідомленні.

Церемонія відбуватиметься в Українському домі у Києві. Початок об 11:00.

10 травня у віці 88 років помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук.