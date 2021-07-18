18 липня на фронті: російські окупанти двічі порушили режим "тиші"
18 липня на Донбасі російські окупаційні війська двічі порушили режим "тиші"
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
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