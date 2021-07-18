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18 липня на фронті: російські окупанти двічі порушили режим "тиші"

18 липня, 2021 неділя
18:12
війна з Росією ООС

18 липня на Донбасі російські окупаційні війська двічі порушили режим "тиші"

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил. 

Поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

 

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Операція об'єднаних сил
БПЛА
обстріли
Піски
ООС
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