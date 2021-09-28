20% нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі з Білорусі, пов'язані з РФ, - координатор спецслужб
Приблизно кожен п'ятий нелегальний мігранті, який потрапив до Польщі з Білорусі та пройшов перевірку спецслужб, пов'язаний з Росією
Про це йшлося на пресконференції глав МВС Польщі Маріуша Камінського, міноборони Маріуша Блащака, прикордонної служби Томаша Праги та речника координатора польських спецслужб Станіслава Жарина, передає Укрінформ.
За інформацією Жарина, з 1,2 тис. нелегальних мігрантів, спецслужби перевірили декількасот людей.
Щодо кожної четвертої особи є підозри у вчиненні злочинів, а кожна десята підозрюється у зв'язку з терористичними організаціями.
“20% перевірених осіб мають зв’язки, подекуди багаторічні, з Російською Федерацією”, - підкреслив Жарин.
Блащак повідомив, що до захисту кордону від мігрантів залучені 2,5 тис. військовослужбовців, разом із прикордонниками й поліцією. Він додав, що на кордоні вже розгорнуто понад 200 км загороджень.
Камінський розповів, що силовики Білорусі дають мігрантам підозрілі пігулки. За його словами, від литовських спецслужб надійшли дані про отримання мігрантами наркотиків, зокрема метадону.
Прага поінформував, що у серпні зафіксовано 3,5 тис. спроб нелегального перетину кордону з Білоруссю, у вересні – вже понад 6 тис. Він також підтвердив, що 150-200 мігрантів змогли добратися до німецько-польського кордону
- Нагадаємо, 18 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у Білорусі сконцентровано понад 10 тис. мігрантів, яких можуть використати для гібридної атаки на Євросоюз.
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