20-річний українець зі "Шахтаря" перейшов у клуб з Німеччини
Форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан перейшов до німецької "Ганзи"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Данило Сікан виступатиме за "Ганзу" на правах оренди. Угода "Шахтаря" і німецького клубу розрахована до кінця сезону-2021/22.
Сікан став гравцем "Шахтаря" в січні 2019 року. Двічі виступав в оренді за "Маріуполь". У складі "гірників" провів 22 матчі та відзначився 2 голами в чемпіонаті України.
"Ганза" з Ростока грає в другому дивізіоні Бундеслізі. Після 20 турів команда посідає 14-е місце в турнірній таблиці в кількох очках від зони вильоту.
- Нагадаємо, 27 січня колишній футболіст "Шахтаря" Марлос домовився про контракт з бразильським "Атлетико Паранаенсе".
- 30 січня французький "Бордо" орендував у "Шахтаря" українського півзахисника Данила Ігнатенка.
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