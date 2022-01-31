20-річний українець зі "Шахтаря" перейшов у клуб з Німеччини

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



Данило Сікан виступатиме за "Ганзу" на правах оренди. Угода "Шахтаря" і німецького клубу розрахована до кінця сезону-2021/22.



Сікан став гравцем "Шахтаря" в січні 2019 року. Двічі виступав в оренді за "Маріуполь". У складі "гірників" провів 22 матчі та відзначився 2 голами в чемпіонаті України.



"Ганза" з Ростока грає в другому дивізіоні Бундеслізі. Після 20 турів команда посідає 14-е місце в турнірній таблиці в кількох очках від зони вильоту.