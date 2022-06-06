"20% живих залишилось і повно зниклих безвісти": мама окупанта розповіла синові новини

Перехоплену розмову оприлюднили на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Мати рашиста розповідає про власні переживання, адже почула про втрати окупантів на донецькому напрямку.

"Там хлопець приїхав і розповідав, що від 15-ї (бригади) від пацанів, що були на дислокації, 20% живих залишилось і повно зниклих безвісти. Загалом – страшно все. А від 31-ї бригади 100 людей залишилось. Жахіття коїться!" – ділиться останніми новинами мама російського окупанта.

Далі вона пояснює сину, чому ротація, яку обіцяли провести ще 23 травня, не відбулась. Виявляється, їх немає ким замінити.

"Людей не набрали. Інвалідам сказали 13 числа, що вони придатні всі. Поставили, щоб вони всі в розташуванні частини були".

Наприкінці розмови мама розповідає сину новину, почуту від знайомої, про те, що російські офіцери самі здають своїх солдат.

Нагадаємо, росіяни від 24 лютого втратили вже понад 31 тис. особового складу.

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