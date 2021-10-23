22 жовтня на фронті: з російського боку - 13 обстрілів, з українського - поранений та травмований

Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні за суботу, 23 жовтня 2021 року, інформує Еспресо.TV.



Окупанти обстрілювали позиції захисників України поблизу:



Золотого-4 - з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів,



Красногорівки - з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм,



Катеринівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї,



Новолуганського - тут противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети,



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Новозванівки - де ворог застосував протитанковий ракетний комплекс,



Луганського - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм.



Лебединського, Новоселівки Другої - де російсько-окупаційні війська задіяли станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю,



Зайцевого - зі стрілецької зброї.



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Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох - задовільний.



"Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - наголошує прессслужба Операції Об'єднаних сил.



Станом на 7 годину ранку, 23 жовтня, порушень режиму припинення вогню офіційно не зафіксовано.





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