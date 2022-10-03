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Війна з Росією: хроніка
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Головна Погляд 222-й день  "гарячого" геноциду путінізму проти України

222-й день  "гарячого" геноциду путінізму проти України

Ерік Найман
3 жовтня, 2022 понедiлок
16:14
Погляд Ерік Найман

Літопис нашого спротиву і занепаду Росії

Хроніка московського піке

Очільник ГУР України: у Путіна є мінімум три двійники.

"Я особисто не є "путінознавцем", скажемо так. Для мене є точно три двійники, яких я особисто бачу зразу. Скільки їх насправді – слід просто підняти інформацію".

Уявляю казкову плутанину, якщо справжній "цар" помре.

Так і назвуть цей час – "Плутанина"?

Конституційний суд РФ очікувано ухвалив неконституційне рішення про анексію українських земель.

Найсмішніше звучать слова цих суддів, які повністю суперечать історичній правді: "Унаслідок свавільних рішень радянських органів влади територія Української РСР було значною мірою сформована з земель з переважно російським населенням, без волевиявлення самих громадян".

Варто було б їм нагадати про переважно українське населення на південних територіях царської Росії.

Думаю, ці землі (Курська, Білгородська, Воронезька, Ростовська області, а також Краснодарський та Ставропольський краї) треба буде повернути на історичну батьківщину. Відповідно до постанови конституційного суду РФ.    

Тим часом у Росії знайшли цапа-відбувайла за поразку російської армії.

Ще 28 вересня звільнили генерал-полковника – командувача Західним військовим округом Олександра Журавльова.

Не він перший, і явно не він останній.

Замість нього призначено генерал-лейтенанта Романа Берднікова, який з 2021 року командував угрупованням військ ЗС РФ у Сирії.

Героїчна Україна

Глава Пентагону у відповідь на заявку України: двері у НАТО відчинені, але рішення ухвалюють всі 30 членів блоку.

Процедура буде не швидкою.

Поза тим, 10 країн НАТО вже відкрито підтримали Україну на цьому шляху.

Bloomberg: США готові надавати Україні щомісяця 1,5 млрд.

Це якраз та сума, яку закладає мінфін України у держбюджет на 2023 рік ($18 млрд).

Міжнародні новини

В Ірані відбувається щось цікаве.

Безлади (революція?) тривають.

Президентські вибори у Бразилії – 30 жовтня другий тур.

Болсонару (67 років) називають "Трампом тропіків". І він симпатизує Путіну.

Луїс Ігнасіу Лула да Сілва (76) вже був президентом з 2003-го до 2010 року. І його вважають лівим політиком. Відсидів 580 днів у в'язниці за звинуваченнями у корупції (2017–2019), але вирок скасували.

У Латинській Америці зростає попит на лівих через високу інфляцію.

За підсумками першого туру Лула здобув 48,1%. Підраховано 98,8% голосів.

Соціологи очікували, що Лула переможе у першому турі.

Опитування японського бізнесу Танкан: настрої погіршуються третій квартал поспіль.

Бізнес почала турбувати слабка єна. Від неї виграють лише експортери, наприклад Toyota (TM).

Ринкові новини

Циркулюють думки про фінансові труднощі Credit Suisse. Чекаємо новин.

Першою публічно нагнала хвилю ABC Australia.

Генеральний директор Credit Suisse визнав, що банк переживає "найкритичніший момент" за всю історію.

Виробництво автомобілів Tesla (TSLA) у 3-у кварталі зросло до 365 923, а постачання до 343 830 – нові рекорди.

Виробництво виявилося вищим за очікування на 6 тис., а постачання – на 14 тис.

Компанія має труднощі з логістикою постачань авто споживачам.

Акції TSLA будуть турбулентними. "Ведмеді" зосередяться на промахах у постачаннях, у той час, як "бики" наголошуватимуть на високих показниках виробництва і додадуть до цього авто на шляху до своїх оцінок четвертого кварталу

Тім Кук (Apple) робить ставку на AR — доповнену реальність, а не на метавсесвіт.

Кук назвав AR, у якому віртуальні об'єкти накладаються на реальний світ, через окуляри або смартфон, трансформаційною технологією, яка незабаром стане такою ж повсюдною, як смартфон або інтернет.

Він вважає віртуальну реальність обмежувальною. "Я не думаю, що ви хочете так прожити все життя. Віртуальна реальність призначена для регулярних періодів, але не для гарного спілкування".

Китайська нафтова компанія  Sinopec проведе делістинг своїх акцій з Лондонської фондової біржи 1 листопада.

Раніше, у серпні, вона пішла з Нью-Йорку.

Walgreens Boots Alliance (WBA) використовуватиме роботів для виписування рецептів, щоб полегшити проблему браку фармацевтів.

Друга за величиною аптечна мережа країни створює мережу автоматизованих централізованих пунктів видачі ліків і планує зекономити $1 млрд у рік на зарплатах коштом скорочення навантаження на фармацевтів на 25%.

Календар важливих економічних подій на тиждень

У понеділок чекаємо індекс PMI у промисловості США. Економісти очікують стабільності.

У вівторок BLS опублікує цифри вакансій на ринку праці США. Очікують 11,2 млн вакансій і збереження співвідношення вакансій до безробітних 2:1. Що тисне догори зарплати та інфляцію.

У середу індекс PMI у сфері послуг. Очікують невелике охолодження.

У п'ятницю вийдуть дані про ринок праці США за вересень. Буде цікаво. Особливо динаміка зарплати.

Число зайнятих у несільськогосподарському секторі, за очікуваннями економістів, зросте на 250 тис., продемонструвавши уповільнення зростання на 315 тис. у серпні. Безробіття залишиться на рівні 3,7%.

А в середу ОПЕК+ може вирішити скоротити видобуток нафти на 0,5–1 млн барелів на добу.

Фінансові ринки

В Азії акції торгуються змішано, без особливих рухів. Гірше ринку Китай.

Ф'ючерси на американські фондові ринки нейтральні.

Нафта дорожчає на 3% в очікуванні рішення ОПЕК+.

Долар трішки ослабне. Здорожчають сировинні валюти.

Головні рухи ринків очікуємо з відкриттям бірж у США.

Джерело

Про автора: Ерік Найман – український економіст, фінансовий аналітик, автор книг з інвестування.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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