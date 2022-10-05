Хроніка московського піке

У Росії у 2-му кварталі вперше в історії впав мобільний інтернет-трафік. Це результат блокування російською владою закордонних інтернет-ресурсів. І тут ще немає результатів втечі з країни великої кількості молодих росіян після оголошення про могилізацію. Пенсіонери, що активно підтримують кремлівське ОЗУ, інтернетом користуються малоактивно.

Forbes: джерела в адміністрації президента Росії говорять, що з початку могилізації 21 вересня з Росії поїхало чи то 600-700 тис., чи то 1 млн. З них лише в Казахстан близько 200 тис.

З початку могилізації 21 вересня вже понад 70 тис. росіян отримали ІПН у Казахстані Російські друкарні б'ють на сполох: 90% їх потужностей складає західне обладнання з недружніх країн І вони можуть просто зупинитись.

Мінсільгосп Росії оголосив обсяг краденого в Україні зерна нового врожаю. "Росія завдяки територіям, що увійшли до складу країни, може збільшити врожай зерна приблизно на 5 млн тонн".

Світовий банк покращив прогноз щодо ВВП Росії у 2022 році, але погіршив на 2023 рік. У 2022-му у червні СБ очікував спад на 8.9%, а зараз лише мінус 4.5%. А 2023-му спад очікувався на 2%, а зараз мінус 3.6%.

Героїчна Україна

Світовий банк покращив прогнози зростання ВВП України. 2022 рік з мінус 45.1% до мінус 35%. У 2023 році зі зростання на 2.1% до плюса 3.3% На 2024 прогноз +4.1%. Прогноз СБ близький до кабмінівського.

Мінфін: дефіцит держбюджету України у вересні зріс до 76,5 млрд грн. За січень-вересень 2022 року дефіцит сягнув 493,4 млрд грн. У вересні гранти ЄС, США, інших держав та міжнародних організацій становили 72.5 млрд грн порівняно зі 109.7 млрд грн у серпні. Тобто причина лише частково у грантах, ще й у падінні доходів держбюджету з 204.6 млрд грн у серпні до 156.1 млрд грн. У тому числі з 17,4 млрд грн до 1,4 млрд грн впали надходження з податку на прибуток. За іншими податками сильних розбіжностей із серпнем не зазначено.

Україна та ЄС підписали меморандум на €5 млрд макрофінансової допомоги. Суму розбито на три частини. Перша частина прийде у жовтні.

Reuters: МВФ розгляне на цьому тижні запит України щодо надання надзвичайного фінансування у розмірі $1.3 млрд НБУ продав готівкових доларів на неповну суму $95 млн й зовсім небагато готівкових євро – на €1 млн.

МЗС Ірану не визнало "референдуми". І заперечує постачання дронів російській армії. Іран намагається реабілітуватись перед США?

Глава НБУ пішов у відставку. "З причин, пов'язаних зі здоров'ям". Навряд чи це дуже вплине на економіку. Наступним кандидатом називають Андрія Пишного. І може бути скасовано фіксований курс гривні.

Міжнародні новини

Ціни на газ в ЄС впали нижче за $1650 вперше з 21 липня. Це результат заповнення сховищ майже під зав'язку.

Число відкритих вакансій у США у серпні різко скоротилося більш ніж на 1 млн чол. з 11.239 млн до 10.053 млн. Очікувалося скорочення до 11.088 млн чол. Це дає надію на охолодження ринку праці та припинення зростання зарплат, а з нею й інфляції попиту, яка відноситься до найнеприємнішої для ФРС "липкої" інфляції. Ринок робить ставку на те, що пік підвищення ставки ФРС буде уже у грудні. І це призвело до винесення шортів з акцій та зростання широкого ринку. Ринок радіє уповільненню економіки, сподіваючись на м'якшу ФРС.

Валовий національний борг США вперше перевищив $31 трлн. Встановлене Конгресом обмеження в $31.4 трлн, напевно, знову підвищать. Але вже після виборів. На рахунках казначейства майже $700 млрд, що дозволить йому пережити вибори листопаду до Конгресу з неминучим подальшим підвищенням ліміту держборгу. До речі, досягнення ліміту добре для держоблігацій — їх нова пропозиція автоматично обмежиться. Та й зростання процентних ставок лише збільшує держвитрати на виплату відсотків за держборгом. Бюджетний дефіцит зростає та потребує нових боргів. І так по колу до боргової експоненти та дефолту. США чудово все це бачать і знають, тому, напевно, обмежать зростання % ставок – це зробити простіше (японці вже показали приклад), ніж обмежити зростання держборгу.

Moody's: у 2023 році частка дефолтних компаній у світі може потроїтися. У США рівень дефолтів може зрости з 2% до 7.8% вже до серпня 2023 року, якщо реалізується песимістичний сценарій. "Якщо відсоткові ставки продовжать зростати, а глобальний економічний спад поглибиться, то багато компаній зі спекулятивними рейтингами зіткнуться зі зниженням прибутку та зростанням вартості запозичень, і в цьому випадку кількість дефолтів збільшуватиметься".

Перспективи офісної нерухомості в США в останні місяці стають дедалі похмурішими. Великі компанії планують продовжити відмову від більш як двох з половиною років переважно віддаленої роботи. У Нью-Йорку, найбільшому ринку офісної нерухомості США, лише 9% манхеттенських офісних працівників повідомляли про роботу в офісі п'ять днів на тиждень. Щотижневий індекс Kastle Systems у 10 містах США фіксує поточну заповнюваність офісів на рівні 47%. Це більше за пандемічний мінімум нижче 20%, але все ще далеко від рівня повного завантаження, що надає перевагу кредиторам для рефінансування боргу. Інвестори в комерційні іпотечні облігації радіють їх прибутковості близько 10% за боргом з рейтингом BBB-. Але чи переживуть вони боргову кризу.

Середня зарплата генерального директора в США у 399 разів більша, ніж зарплата типового робітника

Ринкові новини

Рей Даліо визнав, що Cash is King, хоча ще недавно вважав, що готівка – це сміття. "Як сказав Джон Мейнард Кейнс: "Коли факти змінюються, я змінюю свою думку. Що ви робите, сер?" У цьому сенсі факти змінилися, і я змінив свою думку про готівку як актив: я більше не вважаю готівку сміттям. За теперішніх відсоткових ставок і скорочення балансу ФРС зараз приблизно нейтральна — ні дуже хороша, ні дуже погана угода. Іншими словами, короткострокова відсоткова ставка зараз перебуває приблизно на правильному рівні".

І відразу новина, що Рей Даліо залишив посаду голови хедж-фонду Bridgewater Associates, який він заснував 47 років тому. Його компанія керує $150 млрд – найбільша управителька хедж-фондами компанія у світі. 2022 рік – рік могилізації 12 тис. криптопроектів Вони просто майже перестали торгуватись. Вода ліквідності пішла і залишилися тільки живучі.

Ресторани McDonald's (MCD) у швейцарському Лугано дозволили платежі в біткоїнах та Tether Джим Крамер піарить акції Apple (AAPL). "Наступного разу, коли ви почуєте цю неправдиву інформацію про Apple, ви повинні зрозуміти, що у вас все ще є можливість купити ще одну акцію, яку я вважаю найбільшою акцією всіх часів". Так Крамер відповів на інформацію від Morgan Stanley про зниження чистого доходу Apple від магазину додатків на рекордні 5% у вересні через падіння доходів від ігор, а також інфляцію та рецесію. Сама компанія каже, що страждає також від сильного долара. Власники акцій Apple мають стривожитися?

Saudi Aramco попереджає, що як тільки економіка Китаю відновить зростання, попит на нафту знову зросте. "Світ має бути стурбований. Це те, до чого ми рухаємося. Якщо Китай навіть трохи відкриється, ви виявите, що вільні потужності [з видобутку нафти] будуть повністю знищені".

ОПЕК+ підвищує ставки й розглядає можливість скорочення видобутку відразу на 2 млн бар. на добу

Ілон Маск запропонував купити Twitter (TWTR) за старою ціною $54.2 за акцію. Це сталося напередодні суду. Швидше за все, юристи побачили низькі шанси Маска відмовитися від угоди й сказали йому, що краще він зробить її добровільно. Акції TWTR злетіли на 22% до $52. Акції TSLA спочатку на новині смикнулися вниз, до низів понеділка, але завершили день зростанням на 3%. Тепер Маску доведеться впритул зайнятися проблемами Twitter, щоб не втратити вкладені в нього $44 млрд. Сам він заявив: «Покупка Twitter — це прискорення створення X, універсальної програми». Він любить літеру X. Однією з перших великих перемог Маска як підприємця стало злиття його онлайн-банку X.com. з іншою компанією та створення PayPal. Потім ми пам'ятаємо модель Tesla X та SpaceX. Наразі він хоче на базі Twitter зробити X Holdings.

Amazon (AMZN) заморожує наймання персоналу у роздрібному бізнесі. Більше не чекають сильних розпродажів чи вже найняли достатньо?

Фінансові ринки

Чергові дані щодо ослаблення економіки США викликали приплив ринкового оптимізму для акцій, і фондові індекси вчора зросли ще на 3%. Що гірше економіці – то краще акціям. Це традиційна гра у м'якшу ФРС. Одночасно різко подешевшав долар США, і проти євро він повернувся до паритету, проти золота вище $1730, і проти біткойна понад $20 тис. Щоправда, подорожчала й сировина – від нафти до міді. А це вже погано для інфляції. Тому очікування щодо наступного підвищення ставки ФРС за місяць закріпилися на +0.75% до 3.75-4%. Ринок облігацій учора навіть трохи подешевшав – тут торгують професіонали й вони не бачать потреби змінювати свої очікування щодо монетарної політики ФРС, на відміну від гравців на ринку акцій. Для останніх у підсумку на найближчу перспективу все вирішить сезон звітності, що стартує вже через тиждень. Поки що очікування по прибутках погіршилися до рівнів, які говорять про поточну практично справедливу оцінку акцій. Уранці ф'ючерси на американські фондові індекси знижуються на 0.5%. Натомість у Гонконгу акції зростають майже на 5%. Мабуть, є стимули з боку китайської влади.

Динаміка фондових індексів у 2022 році

HUGS’A (21.6%)

HUGS'INDEX (28.7%)

HUGS’30 (value) (15.7%)

HUGS’40 (growth) (37.2%)

DIA (16.6%)

SPY (20.4%) QQQ (29.1%)

* () – у дужках даються негативні значення

Джерело

Про автора: Ерік Найман – український економіст, фінансовий аналітик, автор книг з інвестування.

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