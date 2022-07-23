24 липня в Україні запрацюють нові правила отримання водійського посвідчення
В Україні почнуть працювати нові правила отримання водійського посвідчення з 24 липня. Згідно з новими змінами теоретичну та практичну частину розмежують
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Зміни щодо отримання водійських прав передбачені постановою Кабміну.
Тепер охочі отримати водійські права спочатку мають пройти теоретичне навчання в автошколі та скласти іспит в територіальному сервісному центрі МВС (не стосується водіїв, які хочуть отримати категорії ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE). Згодом зі свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки можна починати практичний курс і виїжджати на вулиці за кермом.
"Таке розмежування навчального процесу не просто виглядає логічним, але вводиться ще й з огляду на світовий досвід. Фактично, це стане гарантією безпеки на дорогах, оскільки до практичного навчання допускатимуть тільки тих, хто вже знає правила дорожнього руху", - додають в МВС.
Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки діятиме протягом 1 року. За умови, якщо цей термін пройшов, а людина, яка хотіла отримати посвідчення водія, так і не склала наступний екзамен з практичного водіння, має починати навчання спочатку.
Зміни також передбачають обов'язкове складання іспиту в автошколі, а потім ще один практичний іспит у сервісному центрі МВС. Свідоцтво про закінчення практичної підготовки буде чинне впродовж двох років.
Раніше теоретична та практична підготовка проходила в одній автошколі, а зараз навчальний заклад можна змінити, вибравши з акредитованих.
Ті водії, які почали підготовку в автошколах або курс підвищення кваліфікації до 24 липня, будуть продовжувати навчання відповідно до старих норм.
- 7 липня Європейський парламент ухвалив рішення, згідно з яким українські біженці зможуть продовжувати користуватися українськими водійськими правами, не обмінюючи їх на права ЄС.
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