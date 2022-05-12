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Головна війна з Росією 24 лютого почалася війна за повернення годинника до 90-го року ХХ ст, - посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі
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24 лютого почалася війна за повернення годинника до 90-го року ХХ ст, - посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі

12 травня, 2022 четвер
17:17
війна з Росією Польща

Надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцкі вважає, що без підтримки, без воєнної техніки, без гуманітарної допомоги, які потрапляють до України ,росіяни можливо вже б зайшли у Польщу

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Навіть досвідчена людина не була готова до агресії з боку ядерної держави, яка вживає тисячі танків, літаків, десятки тисяч солдатів. ЗСУ та українська економіка героїчно захищає свою землю, але без підтримки, без воєнної техніки, без гуманітарної допомоги, їжі, медикаментів, які потрапляють до України, росіяни можливо вже б зайшли у Польшу. 24 лютого почалася війна за повернення годинника до 90 року, тобто незалежно від нашого рішення щодо допомоги Україні, ми б стали жертвами цієї концепції незрозумілої відбудови відносин 80 років", - наголосив посол.

Також посол Республіки Польща в Україні додав, що війна не буде короткою, але останній день війни - це буде перемога України.

"Треба використати шанс, маючи на передовій найкращу армію в Європі. Побачивши правду про Бучу, уряди Західних країн зрозуміли, якого типу йде агресія й загроза з боку Росії. Сподіваюся, що чергових злочинів та катастроф з боку Росії не буде. Спроби дипломатичних рішень, перемовин закінчать цю війну", - зазначив посол.

Посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцкі зауважив, що світ вже не цікавлять емоції у кремлі.

"Зараз понад 3 млн українців перейшло кордон Польщі. Перші тижні чи місяці без документів кожен українець, який тікав від війни, був запрошений на територію Польщі. Кожного тижня сотні тон воєнної, гуманітарної, медичної допомоги та палива перетинає кордон в бік України. Хоча ми обмежені Шенгенським кодексом, але наш уряд знайшов унікальне рішення, щоб спростити перетин кордону",- підкреслив посол.

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