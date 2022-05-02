Польща готова підтримати наміри Німеччини "дерусифікувати" імпорт нафти
Польська міністерка клімату та навколишнього середовища Анна Москва заявила, що держава готова допомогти Німеччині відмовитися від російської нафти
Про це повідомляє Reuters.
Уряд Польщі готовий допомагати країнам ЄС позбутися залежності від російських енергоносіїв.
"Польща готова підтримати наміри Німеччини з "дерусифікації" з нашим нафтопереробним заводом у Гданську", - заявила Москва.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.
- Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що країна готова припинити купівлю російської нафти.
- Видання ZDF зазначило, що після рішення Німеччини, Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.
- Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що шантаж Угорщини правом вето стосовно ембарго на російську нафту спрямований на Євросоюз, а не Україну.
- Міністерка енергетики Австрії Леонора Гевесслер заявила, що держава підтримає ембарго для російської нафти.
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