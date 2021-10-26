В село Старомар'ївка заходила розвідка 93-ої бригади, потім вони відійшли, - Бутусов
Український журналіст Юрій Бутусов написав про поточну ситуацію біля села Старомар'ївка, дані про взяття якого під контроль ЗСУ спростував штаб ООС
Про це Бутусов написав у Facebook з посиланням на дані своїх джерел.
“Село Старомар'ївка знаходиться в низині, з одного боку наші висоти, з іншого боку висоти, захоплені російськими окупантами. У село упродовж останніх років неодноразово заходила розвідка різних українських підрозділів і розвідка супротивника. Але обладнати там постійні позиції - великий ризик. Учора в село знову зайшла розвідка 93-ої бригади, село не займали і відійшли”, - написав він.
Бою за Старомар'ївку не було, артилерійський бій і застосування Байрактара сталися недалеко, але на основних позиціях сторін в районі Гранітного, уточнив Бутусов.
- Нагадаємо, в Мережі з'явилась інформація, що Збройні сили України (ЗСУ) повернули під контроль українського уряду село Старомар'ївка у "сірій зоні" Донецької області.
- Штаб ООС заперечив інформацію про повернення під контроль українського уряду села Старомар'ївка.
- 26 жовтня Збройні Сили України вперше застосували безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 на Донбасі.
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