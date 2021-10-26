В село Старомар'ївка заходила розвідка 93-ої бригади, потім вони відійшли, - Бутусов

Про це Бутусов написав у Facebook з посиланням на дані своїх джерел.

“Село Старомар'ївка знаходиться в низині, з одного боку наші висоти, з іншого боку висоти, захоплені російськими окупантами. У село упродовж останніх років неодноразово заходила розвідка різних українських підрозділів і розвідка супротивника. Але обладнати там постійні позиції - великий ризик. Учора в село знову зайшла розвідка 93-ої бригади, село не займали і відійшли”, - написав він.

Бою за Старомар'ївку не було, артилерійський бій і застосування Байрактара сталися недалеко, але на основних позиціях сторін в районі Гранітного, уточнив Бутусов.

