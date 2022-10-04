Про це в Telegram повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Станом на 4 жовтня 2022 року в Україні функціонують 9343 заклади дошкільної освіти. У традиційному або змішаному форматі вчать дітей 5663, ще 3644 надають освіту онлайн. Також ще 1193 дитячі садочки розташовані на тимчасово окупованих територіях.

"Нині понад 655 тис. вихованців навчаються за різними формами, серед них майже 19,7 тис. дошкільнят з-поміж ВПО", - написав Шкарлет.

Так, понад 330 тис. дітей нині вчаться очно, 250 тис. - онлайн. Ще 74 тис. дітей навчаються змішано.

"Дітям необхідне дитинство, розвиток, колектив, друзі, а їхнім батькам – можливість працювати. Однак на першому місці – безпека, тому перебування дітей у закладі освіти можливе лише у разі наявності укриття і відповідного акту спецкомісії", - зазначив Шкарлет.

Також він наголосив на тому, що рішення щодо форми освітнього процесу в кожній територіальній громаді приймає ОВА.

25 вересня в Польщі запропонували вчити дітей з України українською мовою.

Співзасновниця ГО "Смарт освіта" Іванна Коберник вважає, що для українських учнів за кордоном треба створити спрощену програму вивченні української мови, історії та літератури.