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​​278 громадян на Київщині залишаються безвісти зниклими, - начальник Нацполіції області Нєбитов

3 березня, 2023 п'ятниця
10:05
війна з Росією Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що станом на 3 березня 2023 року на території Київщини 278 цивільних громадян залишаються безвісти зниклими

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Сьогодні вже відомо про 1173 загиблих цивільних людей на Київщині під окупації російської армії. Вчора нам надійшла інформація про тимчасове поховання трьох громадян у Бородянці. Про це нам повідомив місцевий мешканець, який під час окупації зміг поховати загиблих та виїхати на безпечну територію України. До цього часу він знаходився на Заході України. Проте повернувся та повідомив Національній поліції про тимчасове поховання", - розповів Нєбитов.

Начальник Нацполіції Київщини також повідомив, що в області залишаються безвісти зниклими понад 278 людей

"Хочу повідомити, що знайдені 3 тіла цивільних в Бородянці 2 березня, поки не ідентифіковані. Це цивільні громадяни цивільної статі. Попередньо один із них 50 річний місцевий мешканець, якого викрали окупанти та розстріляли. Двох інших чоловіків, за словами свідків, теж було розстріляно. Також хочу повідомити, що до цього часу на Київщині залишаються безвісти зниклими 278 цивільних громадян", - додав він.

  • 2 березня у Бородянці було виявлено чергове поховання цивільних. Під час ексгумації правоохоронці дістали тіла трьох чоловіків, одного окупанти розстріляли в авто, особи інших двох досі не встановлені
Україна
російська армія
Київщина
окупанти
геноцид українців
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