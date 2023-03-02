Про це повідомила Нацполіція Київщини.

Чоловікові, що загинув у авто, було 50 років.

Зазначається, що вбитих поховав один з місцевих жителів приблизно 8 березня минулого року. Пізніше він зміг виїхати з окупації, тому тільки зараз повідомив у поліцію про місце поховання.

"Вони з товаришем знаходили тіла, які були розстріляні, й мали змогу на той час зробити тимчасове поховання. Потім, коли окупанти зробили такий режим, ще неможливо було вільно пересуватися по місту, він виїхав на більш безпечну територію і тільки зараз повернувся і повідомив у Нацполіцію, що робив поховання", - йдеться у заяві.

Також у Нацполіції повідомили, що на сьогодні, з цими трьома тілами, в Київській області було знайдено 1373 вбитих громадян.