Одного з чоловіків росіяни розстріляли в авто: у Бородянці виявили нове поховання мирних мешканців
У Бородянці було виявлено чергове поховання цивільних. Під час ексгумації правоохоронці дістали тіла трьох чоловіків, одного окупанти розстріляли в авто, особи інших двох досі не встановлені
Про це повідомила Нацполіція Київщини.
Чоловікові, що загинув у авто, було 50 років.
Зазначається, що вбитих поховав один з місцевих жителів приблизно 8 березня минулого року. Пізніше він зміг виїхати з окупації, тому тільки зараз повідомив у поліцію про місце поховання.
"Вони з товаришем знаходили тіла, які були розстріляні, й мали змогу на той час зробити тимчасове поховання. Потім, коли окупанти зробили такий режим, ще неможливо було вільно пересуватися по місту, він виїхав на більш безпечну територію і тільки зараз повернувся і повідомив у Нацполіцію, що робив поховання", - йдеться у заяві.
Також у Нацполіції повідомили, що на сьогодні, з цими трьома тілами, в Київській області було знайдено 1373 вбитих громадян.
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