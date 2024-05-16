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Росія розпалює нездорові фантазії: Герасимчук проаналізував, як замах на Фіцо вплине на словацьку та європейську політику

16 травня, 2024 четвер
17:46
Світ Роберт Фіцо
Зміст

Заступник виконавчого директора аналітичного центру "Українська призма" Сергій Герасимчук вважає, що реакція щодо замаху на премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стала тригером для політичних сил

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Суспільство в Словаччині є доволі поляризованим. Поляризованим у тому сенсі, що на останніх президентських виборах кандидати з протилежними поглядами Пеллегріні й Корчок отримали дуже близьку кількість голосів, Пеллегріні виграв з невеликим відривом. Аналогічна ситуація була на парламентських виборах минулого року, коли теж до кінця було неясно як сформується коаліція й лише через рішення саме пана Пеллегріні приєднатися до коаліції з Фіцо, а у нього була золота акція, вони змогли сформувати уряд", - розповів заступник виконавчого директора аналітичного центру "Українська призма".

За його словами, замах на Фіцо одразу використала Російська Федерація.

"Спроба замаху стала тригером для кількох спекуляцій і спершу  говорили, що це взагалі був хтось з українським паспортом, потім говорили, що це привід для атаки на Україну і що українці стоять за цим, потім пішли інші ідеї - про те, що, можливо, це все сплановано для того, щоб позбавити Фіцо можливості виграти на виборах до Європарламенту. Росія всіляко розпалює купу різних відверто нездорових фантазій з тим, щоб дезорієнтувати суспільство, поляризувати суспільство, надати додаткових бонусів  праворадикальним партіям, які будуть зараз говорити про те, що саме їхні опоненти проєвропейського табору готові їх вбивати, що, звісно, може відтягнути голоси від цих опонентів з демократичного табору", - пояснив Герасимчук.

Він пояснив, що, якими б не були мотиви нападника, і росіяни, і партії влади та опозиції одразу почали будувати свою стратегію навколо замаху і того, як ним скористатися у своїх цілях.

"Росіяни передусім демонструють креативність, хоча вона не завжди виглядає здоровою. Я припускаю, що, по-перше, цю тему будуть використовувати праві партії не тільки у Словаччині, а й загалом у регіоні та у Європейському Союзі, кажучи про те, що суспільство настільки радикалізоване, що їм необхідно здобути більшості у Європейському парламенті для того, щоб знайти нові рецепти з чим не справились нинішнім партії. По-друге, близькі друзі Роберта Фіцо - Віктор Орбан і Вучич, тобто лідери Словаччини та Сербії, вже заявили про готовність відвідати його за будь-яких умов і очевидно, що це прекрасний "пас" їм для того, щоб придушувати будь-які опозиційні рухи у себе в державах, аргументуючи це безпековими протоколами", - розмірковує Герасимчук.

Заступник виконавчого директора аналітичного центру "Українська призма" підсумував: "Крім цього всього треба пам'ятати також про національний контекст, тобто у самій Словаччині зараз буде етично неприйнятно критикувати Фіцо, бо людина, яка прикута до ліжка після атаки навряд чи може бути об'єктом критики, що в принципі дозволить його колегам по партії продовжувати ті зміни, які вони започаткували, а ці зміни стосуються і послаблення відповідальності за корупцію, і концентрації контролю над засобами масової інформації, тобто все проти чого виступали їхні опоненти".

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC. 

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток припустив, що спроба вбивства Роберта Фіцо була політично вмотивованою.

У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.  

Теги:
Кримінал
Росія
Словаччина
Фіцо
Роберт Фіцо
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