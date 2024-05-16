Цим питанням постійно переймаються наші міжнародні партнери, розуміючи, що без перезавантаження БЕБ на умовах прозорості неможливе покращення бізнес-клімату й подолання корупції. Про це постійно говорять на різних майданчиках, від бізнес-спільнот до нарад в офісі президента.

Система не хоче здаватися й розпочинає атаки на конкретні бізнес-спільноти, які вимагають реформ, та їхніх представників. Це лише початок, далі буде.

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Цікавішим є новаторський підхід, якому має дати оцінку Офіс Генерального прокурора. Проводяться процесуальні дії по різних справах у різних місцях у різний час. Потім зроблені фотографії комбінуються й супроводжуються вигаданим наративом, в основі якого лежить припущення, що все це в одному місці, в один час і щодо одного суб'єкта. І все це зливається анонімним телеграм-каналам, які були помічені в готовності виконати будь-яку брудну роботу. До суду така справа не доживе, але лайно прилипне.

Називати таку діяльність правоохоронною язик не повертається.

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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