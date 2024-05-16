Боротьба за БЕБ: винахідливі опоненти реформи
Я багато писав про те, як зараз триває боротьба за перезавантаження Бюро економічної безпеки. Бути йому незалежним аналітичним органом боротьби зі злочинністю чи інструментом хабарництва і політичного тиску
Цим питанням постійно переймаються наші міжнародні партнери, розуміючи, що без перезавантаження БЕБ на умовах прозорості неможливе покращення бізнес-клімату й подолання корупції. Про це постійно говорять на різних майданчиках, від бізнес-спільнот до нарад в офісі президента.
Система не хоче здаватися й розпочинає атаки на конкретні бізнес-спільноти, які вимагають реформ, та їхніх представників. Це лише початок, далі буде.
Читайте також: Як "Дію" перетворюють на цифрового шпигуна
Цікавішим є новаторський підхід, якому має дати оцінку Офіс Генерального прокурора. Проводяться процесуальні дії по різних справах у різних місцях у різний час. Потім зроблені фотографії комбінуються й супроводжуються вигаданим наративом, в основі якого лежить припущення, що все це в одному місці, в один час і щодо одного суб'єкта. І все це зливається анонімним телеграм-каналам, які були помічені в готовності виконати будь-яку брудну роботу. До суду така справа не доживе, але лайно прилипне.
Називати таку діяльність правоохоронною язик не повертається.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.38 Купівля 39.38Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.67Продаж 43.42
- Актуальне
- Важливе