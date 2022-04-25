28 квітня відновиться пряме залізничне сполучення з Сум до Києва
З 28 квітня відновить роботу залізничний маршрут "Київ-Суми", поїзд курсуватиме щодня
Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Telegram.
"Відновили залізничне сполучення до столиці. Без пересадок", - написав він.
За словами Живицького, поїзд №779/780 сполученням Суми - Київ курсуватиме із 28 квітня щодня.
За інформацією голови ОВА, відправлення поїзду із Сум - о 07:07, із міста Ворожба - о 08:22, з міста Конотоп - о 09:38, з міста Ніжин - об 11:04.
Прибуватиме до Києва поїзд о 13:00. Відправлення з Києва - о 14:41, прибуття до Сум - о 20:33.
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