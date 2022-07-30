30 липня з Покровська вирушить безкоштовний евакуаційний поїзд до Львова
Сьогодні, 30 липня, із Покровська вирушить безкоштовний евакуаційний поїзд
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він зазначив, що безкоштовний евакуаційний поїзд буде подано на станцію у Покровську 30 липня о 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів
Як повідомляють в Укрзалізниці, в розкладі можливі зміни.
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