30 липня з Покровська вирушить безкоштовний евакуаційний поїзд до Львова

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що безкоштовний евакуаційний поїзд буде подано на станцію у Покровську 30 липня о 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

Як повідомляють в Укрзалізниці, в розкладі можливі зміни.

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