300-ліття Сковороди: у Мінкульті оприлюднили перелік заходів у різних регіонах країни
До 300-ліття Григорія Сковороди підготували добірку подій та проєктів, які допоможуть відкрити культового філософа з нового боку
Добірку подій, присвячених 300-літтю Григорія Сковороди, оприлюднило Міністерство культури та інформаційної політики.
У Львівському музеї історії релігії триває виставка “Мудрість як зброя” приурочена до відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди.
Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва запрошує художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва долучитися до Арт-проєкту "Сад мистецьких пісень".
Григорій Савич пропонує написати листа в майбутнє. Собі або дорогій людині. Отримати його зможеш після перемоги України у війні. Детальніше про проєкт тут.
У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині триває всеукраїнський культурний проєкт "Становлення ідентичності", присвячений 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди.
На базі Полтавської політехніки відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні рецепції світоглядно-ціннісних орієнтирів Григорія Сковороди".
Корисні матеріали для вчителя до 300-річчя Григорія Сковороди від "Натхненника" можна знайти тут.
Ресурс "Григорій Сковорода. "Байки харківські": читаємо, слухаємо, вивчаємо…" створений фахівцями Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка до 300-річчя від дня народження філософа та письменника Григорія Сковороди.
Відкрита лекція "Філософія самовладання Григорія Сковороди", відбудеться 22 листопада 2022 року в онлайн форматі.
Виставковий мистецький проєкт "Світ Сковороди". Детальніше тут.
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