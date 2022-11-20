Добірку подій, присвячених 300-літтю Григорія Сковороди, оприлюднило Міністерство культури та інформаційної політики.

У Львівському музеї історії релігії триває виставка “Мудрість як зброя” приурочена до відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди.

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва запрошує художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва долучитися до Арт-проєкту "Сад мистецьких пісень".

Григорій Савич пропонує написати листа в майбутнє. Собі або дорогій людині. Отримати його зможеш після перемоги України у війні. Детальніше про проєкт тут.

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині триває всеукраїнський культурний проєкт "Становлення ідентичності", присвячений 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди.

На базі Полтавської політехніки відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні рецепції світоглядно-ціннісних орієнтирів Григорія Сковороди".

Корисні матеріали для вчителя до 300-річчя Григорія Сковороди від "Натхненника" можна знайти тут.

Ресурс "Григорій Сковорода. "Байки харківські": читаємо, слухаємо, вивчаємо…" створений фахівцями Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка до 300-річчя від дня народження філософа та письменника Григорія Сковороди.

Відкрита лекція "Філософія самовладання Григорія Сковороди", відбудеться 22 листопада 2022 року в онлайн форматі.

Виставковий мистецький проєкт "Світ Сковороди". Детальніше тут.

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