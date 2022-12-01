Уже відправлено 37 вантажів із 20 країн, ще 47 – в дорозі: європейські компанії допомагають відновлювати енергетику України
Європейські енергетичні компанії закликають пожертвувати Україні необхідне обладнання, щоб допомогти відремонтувати інфраструктуру, яка була пошкоджена вторгненням Росії
Про це повідомила у середу, 30 листопада, провідна міжнародна енергетична організація, яка координує зусилля, інформує CNN.
У заяві Енергетичної спільноти зазначено, що воно надає допомогу Україні, координуючи пожертвування спеціалізованого обладнання для ремонту інфраструктури, пошкодженої внаслідок нападів Росії.
"Цього місяця сім партій енергетичного обладнання, координованих Секретаріатом у співпраці з Координаційним центром реагування на надзвичайні ситуації ЄС (ERCC), прибули до України", — сказав Артур Лорковскі, директор Секретаріату Енергетичної спільноти.
"Це вкрай необхідні інструменти, запобіжники, зварювальні електроди, генератори та інше електричне та газове обладнання, надане компаніями з Естонії, Великої Британії, Франції, Італії, Швеції, Словаччини та Литви", – додав директор.
З початку війни в Україну було доставлено 37 вантажів із 20 країн світу, і ще 47 відправлень здійснюються.
Міжнародна енергетична організація заявила, що її основний мандат полягає в тому, щоб допомогти Україні та іншим країнам регіону Європейського Союзу реформувати їхні енергетичні сектори.
- Нагадаємо, масовані обстріли енергетичної інфраструктури з боку Росії почались 10 жовтня. Зеленський зазначив, що вони є рівнозначним застосуванню зброї масового ураження.
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