Про це повідомила у середу, 30 листопада, провідна міжнародна енергетична організація, яка координує зусилля, інформує CNN.

У заяві Енергетичної спільноти зазначено, що воно надає допомогу Україні, координуючи пожертвування спеціалізованого обладнання для ремонту інфраструктури, пошкодженої внаслідок нападів Росії.

"Цього місяця сім партій енергетичного обладнання, координованих Секретаріатом у співпраці з Координаційним центром реагування на надзвичайні ситуації ЄС (ERCC), прибули до України", — сказав Артур Лорковскі, директор Секретаріату Енергетичної спільноти.

"Це вкрай необхідні інструменти, запобіжники, зварювальні електроди, генератори та інше електричне та газове обладнання, надане компаніями з Естонії, Великої Британії, Франції, Італії, Швеції, Словаччини та Литви", – додав директор.

З початку війни в Україну було доставлено 37 вантажів із 20 країн світу, і ще 47 відправлень здійснюються.

Міжнародна енергетична організація заявила, що її основний мандат полягає в тому, щоб допомогти Україні та іншим країнам регіону Європейського Союзу реформувати їхні енергетичні сектори.

Нагадаємо, масовані обстріли енергетичної інфраструктури з боку Росії почались 10 жовтня. Зеленський зазначив, що вони є рівнозначним застосуванню зброї масового ураження.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb