Про це повідомляють бійці Азову.

Окрім того, противник використовує танки та іншу можливу військову техніку, а також продовжує спроби штурму за допомогою своєї піхоти.

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" військових України з "Азовсталі". "Якщо світова цивілізація ще має спільні духовні цінності та ідеали, якщо люди здатні відчувати біль та страждання інших, якщо слова про допомогу змушують діяти, то я закликаю боротися за гарнізон Маріуполь", - наголосив він.