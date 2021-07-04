4 липня на фронті: російські окупанти вбили українського військового

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.



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