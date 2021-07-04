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Головна війна з Росією 4 липня на фронті: російські окупанти вбили українського військового

4 липня на фронті: російські окупанти вбили українського військового

4 липня, 2021 неділя
18:13
війна з Росією ООС

4 липня на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил. 

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. 

Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
 

 

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Операція об'єднаних сил
обстріл
загиблий
ООС
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