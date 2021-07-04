4 липня на фронті: російські окупанти вбили українського військового
4 липня на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
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