4 липня на фронті загинув військовий медик Юрій Письменний

Про це повідомляє 1-й добровольчий мобільний госпіталь імені Миколи Пирогова у facebook.

Начальник медичної служби батальйону Юрій Письменний загинув 4 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил від поранень, отриманих внаслідок обстрілу російськими окупантами.

"В глибокому смутку та скорботі родина MedStar Медевак ПДМШ схиляє голову. Сьогодні при виконанні обов'язків із захисту Батьківщини на фронті загинув наш побратим Письменний Юрій Васильович.

Юра був членом великої родини ПДМШ, їздив у ротації, де рятував життя поранених захисників України. А потім підписав контракт з ЗСУ, де став начальником медичної служби батальйону. Сьогодні підступний ворог обірвав життя нашого побратима" - йдеться у повідомленні.

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