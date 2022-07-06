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40-річна зірка футболу Ібрагімович прийняв рішення про майбутнє кар'єри

6 липня, 2022 середа
17:22
Спорт Златан Ібрагімович

Шведський форвард Златан Ібрагімович домовився про новий контракт з італійським "Міланом"

Про це повідомляє Sky Sports.

Нова угода триватиме до 30 червня 2023 року. Заробітна плата складе від 1 до 1,5 млн євро плюс бонуси, пов’язані з асистами та голами. Офіційне підписання нового контракту відбудеться найближчими днями.

Наприкінці травня Златан Ібрагімовия переніс операцію на коліні. Тепер 40-річний шведський форвард пропустить 7-8 місяців. Операція була запланована ще раніше, але швед хотів дограти сезон з "Міланом" до кінця і мотивувати команду виграти чемпіонат.

У 23 матчах сезону Ібрагімович забив 8 голів та зробив 3 асисти.

"Мілан" став чемпіоном Італії вперше за 11 років

"Мілан" виграв чемпіонат Італії вперше з сезону-2010/2011. "Россонері" відібрали титул у свого найпринциповішого суперника - "Інтера". До двох міланських клубів серію А дев'ять разів поспіль вигравав "Ювентус". 

Загалом "Мілан" переміг в чемпіонаті Італії 19-тий раз та наздогнав за кількістю "скудетто" "Інтер". Рекордсменом є "Юве", в якого 36 титулів. 

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футбол
Італія
Мілан
Златан Ібрагімович
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