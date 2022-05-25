40-річна зірка "Мілану" Ібрагімович зробив операцію на коліні, пропустить 7-8 місяців
Лідер італійського "Мілана" Златан Ібрагімович переніс операцію на коліні
Про це повідомляє офіційний сайт "Мілану".
Операція на коліні Ібрагімовича була запланована ще раніше, але швед хотів дограти сезон з "Міланом" до кінця і мотивувати команду виграти чемпіонат.
Тепер 40-річний Златан Ібрагімович пропустить 7-8 місяців. Його контрак закінчується 30 червня, але сторони готові продовжити контракт.
У 23 матчах сезону Ібрагімович забив 8 голів та зробив 3 асисти.
"Мілан" став чемпіоном Італії вперше за 11 років
"Мілан" виграв чемпіонат Італії вперше з сезону-2010/2011. "Россонері" відібрали титул у свого найпринциповішого суперника - "Інтера". До двох міланських клубів серію А дев'ять разів поспіль вигравав "Ювентус".
Загалом "Мілан" переміг в чемпіонаті Італії 19-тий раз та наздогнав за кількістю "скудетто" "Інтер". Рекордсменом є "Юве", в якого 36 титулів.
- 21 травня стало відомо, що "Аталанта", за яку грає українець Руслан Малиновський, фінішувала у чемпіонаті Італії восьмою та не братиме участі в єврокубках у сезоні 2022/23.
- Головний тренер італійського "Мілана" Стефано Піолі незабаром отримає свою чемпіонську медаль, яку він втратив на стадіоні.
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