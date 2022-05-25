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40-річна зірка "Мілану" Ібрагімович зробив операцію на коліні, пропустить 7-8 місяців

25 травня, 2022 середа
23:15
Спорт Златан Ібрагімович

Лідер італійського "Мілана" Златан Ібрагімович переніс операцію на коліні

Про це повідомляє офіційний сайт "Мілану".

Операція на коліні Ібрагімовича була запланована ще раніше, але швед хотів дограти сезон з "Міланом" до кінця і мотивувати команду виграти чемпіонат.

Тепер 40-річний Златан Ібрагімович пропустить 7-8 місяців. Його контрак закінчується 30 червня, але сторони готові продовжити контракт.

У 23 матчах сезону Ібрагімович забив 8 голів та зробив 3 асисти.

"Мілан" став чемпіоном Італії вперше за 11 років

"Мілан" виграв чемпіонат Італії вперше з сезону-2010/2011. "Россонері" відібрали титул у свого найпринциповішого суперника - "Інтера". До двох міланських клубів серію А дев'ять разів поспіль вигравав "Ювентус". 

Загалом "Мілан" переміг в чемпіонаті Італії 19-тий раз та наздогнав за кількістю "скудетто" "Інтер". Рекордсменом є "Юве", в якого 36 титулів. 

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футбол
Мілан
Златан Ібрагімович
травми
чемпіонат Італії
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