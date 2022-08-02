Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.

Як йдеться у повідомленні, 2 серпня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила про запровадження додаткових санкцій у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.

"Канада запроваджує нові заходи щодо 43 військових посадових осіб та 17 організацій, які причетні до безглуздого кровопролиття президента Росії Володимира Путіна, включаючи жахливі події в Бучі", - пише МЗС Канади.

Також у пресслужбі зазначили, що Канада рішуче засуджує вбивства мирних жителів в Україні та використовуватиме всі можливі засоби, щоб забезпечити повне розслідування порушень міжнародного права по всій Україні, зокрема в Бучі.

За словами пресслужби, уряд Канади разом зі своїми міжнародними партнерами шукає варіанти нових заходів у відповідь на невиправдані дії російського режиму.

"Ми не дозволимо Володимиру Путіну та його помічникам діяти безкарно. Кричущі дії російської військової машини не будуть забуті, і Канада продовжить працювати зі своїми партнерами в міжнародному співтоваристві, щоб притягнути її до відповідальності. Канада підтримує Україну", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Канада має намір запровадити додаткові санкції проти нафтового, газового, хімічного та промислового секторів Росії.

Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила, бізнесмена Лебєдєва, журналістки Скабєєвої, речниця МЗС Захарова, низки російських ЗМІ, а також заборонила імпорт золота з РФ.

З початку повномасштабного вторгнення РФ літаки збройних сил Канади перевезли 1360 тонн військової допомоги для України.

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