43 військові посадовці, 17 організацій: Канада запровадила нові санкції проти РФ
Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії, зокрема у список потрапили 43 військові посадовці та 17 організацій
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.
Як йдеться у повідомленні, 2 серпня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила про запровадження додаткових санкцій у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.
"Канада запроваджує нові заходи щодо 43 військових посадових осіб та 17 організацій, які причетні до безглуздого кровопролиття президента Росії Володимира Путіна, включаючи жахливі події в Бучі", - пише МЗС Канади.
Також у пресслужбі зазначили, що Канада рішуче засуджує вбивства мирних жителів в Україні та використовуватиме всі можливі засоби, щоб забезпечити повне розслідування порушень міжнародного права по всій Україні, зокрема в Бучі.
За словами пресслужби, уряд Канади разом зі своїми міжнародними партнерами шукає варіанти нових заходів у відповідь на невиправдані дії російського режиму.
"Ми не дозволимо Володимиру Путіну та його помічникам діяти безкарно. Кричущі дії російської військової машини не будуть забуті, і Канада продовжить працювати зі своїми партнерами в міжнародному співтоваристві, щоб притягнути її до відповідальності. Канада підтримує Україну", - йдеться у повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що Канада має намір запровадити додаткові санкції проти нафтового, газового, хімічного та промислового секторів Росії.
- Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила, бізнесмена Лебєдєва, журналістки Скабєєвої, речниця МЗС Захарова, низки російських ЗМІ, а також заборонила імпорт золота з РФ.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ літаки збройних сил Канади перевезли 1360 тонн військової допомоги для України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.17
Купівля 39.17Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 41
- Актуальне
- Важливе