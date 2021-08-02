60% населення Євросоюзу повністю вакциновані, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 60% усіх дорослих в ЄС зараз повністю вакцинован
Про це вона написала у Twitter.
"Залишаємось пильними. Давайте робити щеплення! Для власного здоров'я - і для захисту інших" - написала вона.
В ЄС повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 60% дорослого населення.
- Нагадаємо, що у серпні до України має надійти 5 млн доз вакцини проти коронавірусу.
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