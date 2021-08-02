60% населення Євросоюзу повністю вакциновані, - фон дер Ляєн

Про це вона написала у Twitter.



"Залишаємось пильними. Давайте робити щеплення! Для власного здоров'я - і для захисту інших" - написала вона.



В ЄС повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 60% дорослого населення.



60% of all adults in the EU are now fully vaccinated.



Full vaccination protects us from #COVID19 and its variants.⁰



Let's stay vigilant. Let's get vaccinated! For our own health – and to protect others. pic.twitter.com/cWiKmkzmxS — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 2, 2021

Нагадаємо, що у серпні до України має надійти 5 млн доз вакцини проти коронавірусу.