68 родин вшанували пам'ять рідних їм захисників Мощуна, які полягли в битві за Київ
На Київщині, на минулому місці військових позицій, вшанували пам'ять захисників України, які полягли в боротьбі з окупантами
Про це повідомив у себе в telegram-каналі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"68 родин з усієї України приїхали до села Мощун, щоб віддати шану своїм чоловікам, синам і братам, які загинули, боронячи Київщину. Пам'ятний захід провели на тодішніх військових позиціях, де пів року тому ще велися жорстокі бої з російською армією. Рідні військових і місцеві жителі спільно з капеланом прочитали молитву за спокій душ померлих воїнів", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що 26 березня у селі Мощун на Київщині, 72 ОМБр ЗСУ влаштувала котел росіянам, які намагалися прорватися до столиці та знищила їх.
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