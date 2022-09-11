68 родин вшанували пам'ять рідних їм захисників Мощуна, які полягли в битві за Київ

Про це повідомив у себе в telegram-каналі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"68 родин з усієї України приїхали до села Мощун, щоб віддати шану своїм чоловікам, синам і братам, які загинули, боронячи Київщину. Пам'ятний захід провели на тодішніх військових позиціях, де пів року тому ще велися жорстокі бої з російською армією. Рідні військових і місцеві жителі спільно з капеланом прочитали молитву за спокій душ померлих воїнів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 26 березня у селі Мощун на Київщині, 72 ОМБр ЗСУ влаштувала котел росіянам, які намагалися прорватися до столиці та знищила їх.