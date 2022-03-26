"Побачити Мощун і померти": ЗСУ влаштували котел окупантам, які намагались увійти до Києва, та знищили їх
На Київщині 72 ОМБр ЗСУ влаштувала котел росіянам, які намагалися прорватися до столиці, і продовжує відтісняти окупантів від Києва
Про це заявили в Міноборони.
"Побачити Мощун і померти! Це все, що лишилось від окупантів, які намагались вдертись у Київ. Та бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців влаштували їм котел у напрямку Пуща-Водиця, Ірпінь, Буча, Гостомель, і продовжують відтісняти ворога подалі від столиці", - повідомили в міністерстві.
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