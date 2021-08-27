750 тис. італійців підписали петицію щодо проведення референдуму про евтаназію

Про це повідомляє Local.

Видання пише, що референдум може пройти вже у 2022 році.

Прихильники референдуму заявляють, що якщо закон буде прийнятий, він дозволить знайти вихід для "хворих людей, яким потрібна чиясь допомога, щоб покласти край їхнім власним стражданням".

Голова християнської політичної партії Popolo della Famiglia ("Люди сім'ї") сказав, що це "маркетингова кампанія для культури смерті".

Зараз, відповідно до закону, будь-хто, хто допоміглюдині вчинити самогубство, може бути засуджений від п'яти до 12 років тюрми.

У 2019 році Конституційний суд прийняв рішення, що узаконило евтаназію в особливих випадках - якщо пацієнт знаходиться у важкому невиліковному стані, яке заподіює йому страждання, які він вважає нестерпними.

У березні Іспанія стала шостою країною, яка узаконила евтаназію.